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Erzurum ve Ardahan'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

09.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Ardahan'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Yakutiye Belediyesince depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, 7 tır insani yardım malzemesi toplandı.

İşlemleri tamamlanıp tırlara yüklenen malzemeler, Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve yetkililerce, belediyenin şantiye alanından deprem bölgesine gönderildi.

Uçar, "Yaraları sarma ve kenetlenme vakti" diyerek belediyenin kendi imkanlarıyla hazırladığı yaşam ve gıda malzemelerinin bölgeye gönderildiğini belirterek, "Ülkemizde yaşanan böylesine acı bir depremde, bizlerin yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize el uzatmak en asli görevimiz." ifadesini kullandı.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye çok sayıda iş makinası, teknik personel ve insani yardım malzemesi yolladıklarını dile getiren Uçar, ayrıca tankerle akaryakıt desteği sağladıklarını söyledi.

Ardahan Belediyesince de deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Belediye ait kapalı otoparkta toplanan malzemeler, daha sonra tırlara yüklenip bölgeye sevk edildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

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