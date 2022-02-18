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Erzurum ve Artvinli dağcılar, Kastamonu'da iglo yaptı

18.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Artvinli dağcılar, Kastamonu'da iglo yaptı

Erzurum ve Artvin'den gelen iki dağcı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenecek kızak yarışlarına renk katmak için kar mağarası ve iglo yaptı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yarın Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Yarışlar öncesinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde gelen Emin Bülbül ile Erzurum'un İspir ilçesinden Bülent Erkan'ın yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgeye iglo ve kar mağarası yaptı.

Aynı zamanda Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Emin Bülbül, AA muhabirine, bölgede tarihi yarışların yapılmasını önemsediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklere fırsat buldukça katıldıklarını belirten Bülbül, "Ağlı'da yapılacak kızak etkinliğine renk katmak için geldik. Kar mağarası ve iglo yaptık. Kar mağarası, dağcıların beş yıldızlı otel dediği muhteşem yapılardır. Türkiye Dağcılık Federasyonunun etkinliklerine katılarak gittiğimiz yerlerde bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Kar mağarasının en fazla dağcılar ve avcıları ilgilendirdiğini anlatan Bülbül, "Dağcılar, tipi ve karda mahsur kaldıklarında kar mağaralarını yapıyor. Dağcıların sığabileceği, içerideki hava sıcaklığının 0 ile sıfırın altında 2 derece olduğu yapılar, kişiyi dışarıdaki -20 derecedeki havadan koruyacaktır." diye konuştu.

Bülent Erkan ise ömrünün üçte ikisi dağlarda geçtiği için kendisine "Dağların oğlu" denildiğini dile getirerek, "Hocamla nerede bir etkinlik olsa giderek bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Kar mağarası, dağcıların olmazsa olmazlarından biri." ifadelerini kullandı.

Haberal da Erkan ve Bülbül'ün yaptıkları çalışmalarla etkinliğe önemli katkı verdiklerini kaydetti.

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