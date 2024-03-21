YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

AA AA
21.03.2024 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan kırsaldaki 29 mahalle yolundan 23'ü açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 6 köy yolundan 3'ü açıldı.

Kar nedeniyle Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerindeki 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla Akyaka ve Arpaçay'da kapalı bulunan yollar ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Kağızman'a bağlı Akçakale, Akyayla, Günindi köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandıOğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars kar tipi

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:27
İkindi
15:53
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Çagri eczanesi
Oltu
Işik eczanesi
Karayazi
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Tekman eczanesi
Tekman
Aşkale eczanesi
Askale
Çiğdem eczanesi
Karacoban
Umut eczanesi
Uzundere
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.