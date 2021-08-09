YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum ve Kars'ta sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum ve Kars'ta sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

09.08.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ta sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

ERZURUM/KARS (AA) - Erzurum ve Kars'ta sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

İlçede şiddetli rüzgar yüzünden İğdeli Mahallesi'ndeki Küme Evler Camisi'nin ahşap minaresi bahçeye düşerek parçalandı.

Minare düştüğü esnada çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmadı.

Mahalle sakinlerinden Metin Kaya, "Camiye en yakın konumda ben yaşıyorum. Sağanak ve rüzgar sebebiyle 30 yıllık ahşap minare afete dayanamadı, gözümüzün önünde devrildi. Ne mutlu ki can kaybı yok, Allaha şükür." dedi.

Aynı mahallede rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatılarında küçük çaplı hasar oluştu.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş yerlerine sığındığı ilçede, yağmur sonrası çiçeklerin üstünde kalan damlacıkları güzel görüntü oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandıErzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:14
Öğle
12:25
İkindi
16:16
Akşam
19:27
Yatsı
20:58

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Çınar Eczanesi
Yakutiye
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.