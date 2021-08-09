Erzurum ve Kars'ta sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

ERZURUM/KARS (AA) - Erzurum ve Kars'ta sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

İlçede şiddetli rüzgar yüzünden İğdeli Mahallesi'ndeki Küme Evler Camisi'nin ahşap minaresi bahçeye düşerek parçalandı.

Minare düştüğü esnada çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmadı.

Mahalle sakinlerinden Metin Kaya, "Camiye en yakın konumda ben yaşıyorum. Sağanak ve rüzgar sebebiyle 30 yıllık ahşap minare afete dayanamadı, gözümüzün önünde devrildi. Ne mutlu ki can kaybı yok, Allaha şükür." dedi.

Aynı mahallede rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatılarında küçük çaplı hasar oluştu.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş yerlerine sığındığı ilçede, yağmur sonrası çiçeklerin üstünde kalan damlacıkları güzel görüntü oluşturdu.

