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Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

26.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 19, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Ağrı'da 12, Erzurum'da 10, Kars ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Ardahan'da 3, Erzincan'da 1, Tunceli'de 0, Iğdır'da ise 5 derece ölçüldü.

- Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarının karla kaplandığı ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine de mevsimin ilk karı düştü.

Bitkiler ile araç camlarının kırağı tuttuğu ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Dünden itibaren dağlara kar yağdı. Gece de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü ve bayağı soğuktu." dedi.

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meteoroloji Erzurum Kars

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