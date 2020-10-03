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Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon

ERZURUM HABERLERİ  | 03.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilen 2 muvazzaf subay tutuklandı

Erzurum ve Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup sözde mahrem imamlarla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen 2 muvazzaf subay, MİT destekli operasyonla yakalandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, mahrem askeri yapılanmada kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit ve açık hatlar aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf subaylar E.Ç. ve F.K. gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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