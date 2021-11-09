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Erzurum ve Tunceli'den 14 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi

09.11.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Tunceli'den 14 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından Erzurum ve Tunceli'den tam donanımlı arama kurtarma araçlarıyla 14 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olayın hemen ardından Erzurum'dan 5 kişiden oluşan AFAD ekibi, 1 tam donamlı arama kurtarma aracıyla bölgeye hareket etti. Tunceli'den ise 9 kişilik AFAD ekibiyle, biri tam donanımlı arama kurtarma olmak üzere 2 araç bölgeye sevk edildi.

Ekipler, depremde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

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