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  4. Erzurum ve yöresi kuyumculuk faaliyetleri konferansı

Erzurum ve yöresi kuyumculuk faaliyetleri konferansı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Oltu Meslek Yüksek Okulu tarafından, Oltu taşının daha iyi değerlendirilmesini sağlamak, yöre esnafını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla, “Erzurum ve Oltu yöresinde kuyumculuk faaliyetlerinde sahtecilik yöre ekonomisi üzerinde etkileri ve kuyumculuk faaliyetlerinin düzenlenmesi” konulu bir konferans düzenlendi.Yer bilimleri, kuyumculuk ve takı sektörünün önemli isimlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi DGL Gemotoloji Test Laboratuvarı Müdürü Prof.

Oltu Meslek Yüksek Okulu tarafından, Oltu taşının daha iyi değerlendirilmesini sağlamak, yöre esnafını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla, “Erzurum ve Oltu yöresinde kuyumculuk faaliyetlerinde sahtecilik yöre ekonomisi üzerinde etkileri ve kuyumculuk faaliyetlerinin düzenlenmesi” konulu bir konferans düzenlendi.
Yer bilimleri, kuyumculuk ve takı sektörünün önemli isimlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi DGL Gemotoloji Test Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ile Adana Menderes Üniversitesi Mücevherat Merkez Müdürü Öğretim görevlisi Hakkı Babalık ve Oltu Meslek Yüksek okulu Öğretim görevlisi Dr. Volkan Çil’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa madenler hakkında çok önemli bilgiler verildi.
Konferansa Oltu Kaymakamı Şenol Turan,Beşeri Sosyal Bilimler Dekanı Prof.Dr.Aslan Gülcü,Oltu Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü Prof Dr. Cavit Yeşilyurt, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Adem Polat,Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca katıldı.
Konferansa, Oltu Yer Bilimleri Fakültesinden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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