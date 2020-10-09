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Erzurum, yeni miting alanına kavuşuyor

ERZURUM HABERLERİ  | 09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrası çalışmalara başlanılan yeni miting alanında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrası çalışmalara başlanılan yeni miting alanında sona gelindi. 230 bin kapasiteli yeni alanın son halini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam edilen, Erzurum’un yeni miting ve etkinlik alanında sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ‘Yeni Etkinlik ve Miting Alanımızı yakında hizmete sunacağız. Toplam 73 bin metrekare alanda kurulu projemiz; 230 bin kişi kapasitesi, 265 araçlık otoparkı, kamelyaları, vip odası ve 50 metre yüksekliğe sahip bayrak direği ile şehrimizin merkezi yerlerinden biri olacak.’ İfadelerini kullanarak, yapımında sona gelinen alanın görüntülerini Erzurumlularla paylaştı.
Toplam 73 bin 634 metrekare alan üzerinde planlanan ve 230 bin kişi kapasiteli olan yeni miting ve etkinlik alanında cami, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, rekreasyon ve yeşil alanlar da bulunacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’u tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan yepyeni bir miting alanına kavuşturacaklarını bildirerek şunları söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimizi teşriflerinde İstasyon Meydanını dolduran kalabalığı görünce yeni bir miting alanı talimatında bulunmuştu. İstasyon Meydanı artık maalesef ihtiyacı karşılayamaz oldu. Özellikle şehir merkezinde bulunması nedeniyle, açık hava toplantılarının olduğu zamanlarda büyük problemler yaşanabiliyordu. Şimdi yüzbinlerce katılımcının çok daha rahat bir şekilde katılım gösterecekleri bir alan oluşturuldu. Yeni miting alanımızda sona geldik. En kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.”

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