Erzurum'a 230 bin kişi kapasiteli miting alanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Erzurum'da yapımına başlanan 230 bin kişilik miting ve etkinlik alanı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 73 bin 634 metrekare alan üzerinde yapımına 3 ay önce başlanan miting alanının bir ay içinde bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

Söz konusu alanın yaklaşık 230 bin kişi kapasiteli olacağı kaydedilen açıklamada, alanda cami, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, rekreasyon ve yeşil alanların da bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni etkinlik ve miting alanının kısa zamanda hizmete sunulacağını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni miting ve etkinlik alanı 265 araçlık otoparkı, kamelyaları, VİP odası ve 50 metre yüksekliğe sahip bayrak direği ile şehrimizin merkezi yerlerinden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimizi teşriflerinde İstasyon Meydanını dolduran kalabalığı görünce yeni bir miting alanı talimatında bulunmuştu. İstasyon Meydanı artık maalesef ihtiyacı karşılayamaz oldu. Özellikle şehir merkezinde bulunması nedeniyle, açık hava toplantılarının olduğu zamanlarda büyük problemler yaşanabiliyordu. Şimdi yüzbinlerce katılımcının çok daha rahat bir şekilde katılım gösterecekleri bir alan oluşturuldu. Yeni miting alanımızda sona geldik. En kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."

