YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’a yeni proje lisesi

Erzurum’a yeni proje lisesi

ERZURUM HABERLERİ  | 13.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Erzurum’da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına proje okulu yapılan Erzurum Lisesi’nin ardından bir yenisi daha ekleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları” olarak tanımlanan ve öğrencilerin LGS’ de aldıkları puana göre tercih yaparak yerleştikleri okullar “proje okulları” olarak eğitim veriyor.

Erzurum’da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına proje okulu yapılan Erzurum Lisesi’nin ardından bir yenisi daha ekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları” olarak tanımlanan ve öğrencilerin LGS’ de aldıkları puana göre tercih yaparak yerleştikleri okullar “proje okulları” olarak eğitim veriyor. Yeni açılacak Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak Erzurum eğitimine hizmet vermeye başlayacak.
Mümtaz Turhan’ın adı yaşatılacak
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi için planlaması yapılan yeni proje okulunun adı Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi olarak belirlendi. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir ve bilim adamlarından olan Erzurum doğumlu Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın ismi açılacak okulda yaşatılacak.
24 derslikli olacak okul 100 erkek 100 kız toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu, atölyeleri, laboratuvarı, spor salonu ve diğer fiziksel imkanlarıyla tam donanımlı bir eğitim kompleksi olacak. Yeni eğitim öğretim yılında 5 şubede toplam 170 9.sınıf öğrencisi ile Erzurum’un eğitim hayatına yeni bir güç kazandıracak okul konumu itibari ile de bulunduğu bölgeye hitap edecek. Palandöken ilçesi Yıldızkent bölgesinde inşa edilen okul, yeni yerleşim alanlarında ikamet eden aileler için bir “Proje Anadolu Lisesi” olarak büyük bir ihtiyaca cevap verecek.
Liselerde kontenjan sorunu yaşanmayacak
2020 LGS sürecinde 4+4+4 sisteminin ilk öğrencileri bu yıl ortaokuldan liseye geçecek. Bu nedenle geçen yıla göre Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin Erzurum’da ise 3 bin 500 fazladan öğrenci ortaöğretime geçiş yapacak. Herhangi bir yerleşme sorunu yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığınca liselerin kontenjanları o ildeki öğrenci sayısının yüzde 110’ u olacak şekilde artırıldı.
Erzurum’da bu yıl 8. sınıfı bitirerek liseye geçiş yapacak öğrenci sayısı yaklaşık 17 bin 500. Buna karşılık hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için liselerin kontenjanları 19 bin öğrencinin yerleşebileceği şekilde güncellendi.
Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları ise yeni hizmete giren Mümtaz Tarhan Anadolu Lisesinin etkisiyle ve diğer proje okullarının kapasitelerinin artırılmasıyla bin 440’tan 2.014’e yükseltildi. Bu kapsamda; Fen Liselerinin kontenjanı 330’ dan 390’a, Sosyal Bilimler Liselerinin kontenjanı 210’ dan 240 ’a, Anadolu Liselerinin kontenjanı 360’ tan 612’ ye, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin kontenjanı 210’ dan 274’e, Anadolu İmam Hatip Liselerinin kontenjanı 330’ dan 498’e yükseltildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:33
Öğle
12:20
İkindi
16:01
Akşam
18:58
Yatsı
20:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Süphan Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den esnaf zirvesi

Büyükşehir’den esnaf zirvesi

Baharla gelen hastalık: alerjik rinit

Baharla gelen hastalık: alerjik rinit

Erzurum’da zincirleme trafik kazası

Erzurum’da zincirleme trafik kazası

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Kaymakam Eşinden Şiddet Ve Yasak Aşk İddiası

Kaymakam Eşinden Şiddet Ve Yasak Aşk İddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.