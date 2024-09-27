Erzurum'da 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Zirve TOKİ'ler istikametine doğru seyir halinde olan A.M'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı araç, kavşaktan yola çıkmak üzere olan E.M. idaresindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle E.M'nin kullandığı araç yan yattı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki sürücü ile A.Y.S ve Z.S'yi sıkıştıkları yerden çıkardı.

Kazaya karışan diğer araçtaki sürücü ile S.M. ve Z.M. olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.