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Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Farkındalık Çalışması

ERZURUM HABERLERİ  | 26.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Yakutiye Medresesinde ışık gösterisi ile farkındalık çalışması yapıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ışık gösterisinde emeği geçen Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.Akpınar, 25 Kasım’da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ‘’Yakutiye Medresesinde 25 Kasım Kadınla Şiddetle Mücadele Gününde tarihi eserde Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibinin gerçekleştirdiği ışık gösterisi ile farkındalık çalışması yapıldı.

Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Yakutiye Medresesinde ışık gösterisi ile farkındalık çalışması yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ışık gösterisinde emeği geçen Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.
Akpınar, 25 Kasım’da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ‘’Yakutiye Medresesinde 25 Kasım Kadınla Şiddetle Mücadele Gününde tarihi eserde Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibinin gerçekleştirdiği ışık gösterisi ile farkındalık çalışması yapıldı. Işık tasarımı Erzurum Devlet Tiyatrosu ışık tasarımcısı Eser Dursun tarafından gerçekleştirilerek eserin üzerine ‘’Kadına Şiddette Sıfır Tolerans’’ sloganıyla birlikte ‘’25 Ekim Kadınla Şiddete Karşı Uluslararası Mücadelede Günü’’ yazısı yansıtıldı. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

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