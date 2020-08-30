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Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu

ERZURUM HABERLERİ  | 30.08.2020 23:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğüne katılmak üzere 20 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti.

Küçük kız, sabah saatlerinde akrabalarının evinin önünde oynadığı sırada kayboldu.

Çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra ulaştıkları mahalle ile kırsal alanda yapılan aramadan sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle yarına ertelendi.

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