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Erzurum’da 30 Ağustos provası

28.08.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü kutlama münasebetiyle Erzurum’da bu gün yapılan provadan dolayı saat 09:00’dan itibaren bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Erzurum’da 30 Ağustos provası

28 Ağustos günü provalar nedeniyle Havuzbaşı, Hastaneler Caddesi, Yenişehir Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu alanlarda belediye ve diğer kurumlarda çevre düzenlemesi yaptı.

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İmsak
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Sabah
05:31
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

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