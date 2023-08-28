Erzurum’da 30 Ağustos provası

28 Ağustos günü provalar nedeniyle Havuzbaşı, Hastaneler Caddesi, Yenişehir Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu alanlarda belediye ve diğer kurumlarda çevre düzenlemesi yaptı.

