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Erzurum'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

09.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde nitelikli hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Erzurum hırsızlık

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