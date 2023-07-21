YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da 6 ayda 7 milyarlık çek ödendi

Erzurum’da 6 ayda 7 milyarlık çek ödendi

21.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Haziran ayında 778,5 milyon TL tutarında 4 bin 579, yılın ilk 6 ayında ise 7 milyar 69 milyon TL tutarında 57 bin 554 çek ödemesi gerçekleştirildi.

Erzurum’da 6 ayda 7 milyarlık çek ödendi

İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2’inci sırayı aldı.

ERZURUM ÇEK SAYISI AYLIK DAĞILIM

TBB verilerine göre Erzurum’da bu yılın ocak ayında 14 bin 280, Şubat ayında 9 bin 90, Mart ayında 9 bin 808, Nisan ayında 4 bin 464, Mayıs ayında 15 bin 333, Haziran ayında 4 bin 579 çek zamanında ödendi.

ERZURUM ÇEK TUTARI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da ödenen çek tutarı ise ocak ayında 1.5 milyar, Şubat ayında 1.0 milyar, Mart ayında 1.1 milyar, Nisan ayında 689.0 milyon, Mayıs ayında 1.8 milyar, Haziran ayında 778 milyon 508 bin TL olarak bildirildi.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ÇEK SAYISI BÖLGESEL VERİLER

Yılın 6 aylık döneminde Erzurum’da 57 bin 554, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 75 bin 184, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 131 bin 65, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 352 bin 771 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ÇEK TUTARI BÖLGESEL VERİLER

6 aylık döneminde Erzurum’da 7 milyar 69 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 8 milyar 926 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 14 milyar 39 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 46 milyar 110 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

ERZURUM’UN PAYI

Ocak - Haziran 2023 döneminde Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 76,55, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43,91, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 16,31’lik pay edindi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:57
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cumartesi

Fulya eczanesi
Palandoken
Fatih eczanesi
Horasan
Derman eczanesi
Karayazi
Özlem eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Kervansaray eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.