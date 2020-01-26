Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali devam ediyor

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sürüyor.

Tortum Belediyesinin ana sponsporluğu, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Hınıs Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Uzundere ve Tortum ilçelerinde düzenlenen festivale, 38'i yabancı 120 dağcı katılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan festivale katılan sporcular, 5 gün sürecek festivalde, en iyi tırmanışı gerçekleştirmek için ter döküyor.

Dağcılar, festival kapsamında uzunlukları 25 ile 300 metre arasında değişen 17 donmuş şelaleye tırmanış gerçekleştirdi.

Etkinlikte jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri de tırmanış yapılan noktalarda hazır bulundu.

