YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da 7 farklı branşta kış sporları tanıtıldı

Erzurum’da 7 farklı branşta kış sporları tanıtıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen etkinlikle kış sporları tanıtımı yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen etkinlikle kış sporları tanıtımı yapıldı. Etkinliğe kış sporları ile alakalı 7 farklı spor dalından sporcular katıldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikle kış sporları tanıtımı yapıldı. Etkinlik Erzurum Havuzbaşı kent meydanında düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Buz hokeyi, short track, kızakla kayma, curling gibi birçok branştan sporcu katıldı. Sporcular kendi branşlarını tanıtmak için meydanda spor yaptı.
Gelecek nesillere kış sporlarını tanıtmak için burada olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bugün burada bulunmamızın nedeni yaklaşan kış. Kış sporlarının başkenti olarak tanımladığımız Erzurum’da kış sporlarına yönelik bir tanıtım programı düzenledik. Her branştan sporcularımız burada tanıtımlarını yapıyor. Yeni yetişen nesillere bu sporları tanıtarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Yeni Dünya ve Avrupa şampiyonlarımızın çıkması amacıyla burada 7 branşımızla tanıtım yapıyoruz. Kış turizmimize de katkı sağlayacak bu sporların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:51
Öğle
12:04
İkindi
14:44
Akşam
17:08
Yatsı
18:29

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Merve Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.