Erzurum’da 7 farklı branşta kış sporları tanıtıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen etkinlikle kış sporları tanıtımı yapıldı. Etkinliğe kış sporları ile alakalı 7 farklı spor dalından sporcular katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikle kış sporları tanıtımı yapıldı. Etkinlik Erzurum Havuzbaşı kent meydanında düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Buz hokeyi, short track, kızakla kayma, curling gibi birçok branştan sporcu katıldı. Sporcular kendi branşlarını tanıtmak için meydanda spor yaptı.

Gelecek nesillere kış sporlarını tanıtmak için burada olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bugün burada bulunmamızın nedeni yaklaşan kış. Kış sporlarının başkenti olarak tanımladığımız Erzurum’da kış sporlarına yönelik bir tanıtım programı düzenledik. Her branştan sporcularımız burada tanıtımlarını yapıyor. Yeni yetişen nesillere bu sporları tanıtarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Yeni Dünya ve Avrupa şampiyonlarımızın çıkması amacıyla burada 7 branşımızla tanıtım yapıyoruz. Kış turizmimize de katkı sağlayacak bu sporların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

