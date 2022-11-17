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Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi

17.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Horasan ilçesinde aç kalan 2 kurt mahallede yiyecek aradı.

Dağların karla kaplanması nedeniyle aç kalan 2 kurt, Adnan Menderes Mahallesi'ne indi.

Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurtlar, daha sonra Horasan Devlet Hastanesi bahçesinin olduğu noktaya geldi.

Yabani hayvanları görüp evlerine kaçan aileler ile çocukları, mahallelerinde dolaşan kurtları balkondan izledi.

Bazı vatandaşlar bölgede yiyecek arayan kurtları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kurtları yerleşim yerinden uzaklaştırdı.

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