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  4. Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi

Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi

ERZURUM HABERLERİ  | 18.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Erzurum’da kent merkezine inen kurt sürüsü, saldırdıkları bekçi köpeğini parçalayıp yedi.

Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi

Erzurum’da kent merkezine inen kurt sürüsü, saldırdıkları bekçi köpeğini parçalayıp yedi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezine inen kurtlar, tren raylarının kenarında bulunan bekçi köpeklerine saldırdı. Kurtlar ardından parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye hiçbir şey kalmazken kurtların köpeğe saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan çevre de bulunan diğer köpekler ise son anda kurt sürüsünden kaçarak canlarını zor kurtardı.

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