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Erzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacak

14.07.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacak

Erzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacak

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Ata Teknokent AŞ arasında, otomobil, otobüs, çekici ve zırhlı araçların soğuk hava ve yüksek rakım şartlarına dayanıklılık testlerinin yapılacağı "Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi" kurulması için protokol imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ata Teknokent AŞ tarafından hazırlanan proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ata Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çelik ile birim yetkilileri katıldı.

Güven ile Çelik arasında söz konusu projeye ilişkin imzalanan protokol kapsamında, otomobil, otobüs, çekici, zırhlı araç üretici firmalarının soğuk hava ve yüksek rakım şartlarına dayanıklılık testlerinin yapılacağı "Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi" için önce fizibilite çalışması gerçekleştirilecek.

Fizibilite çalışmasının ardından gelecek yıl hayata geçirilmesi hedeflenen proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa yapılacak test merkezinin Erzurum'da kurulması planlanıyor.

Soğuk hava ve yüksek rakım testlerini Erzurum'da yapan firmalara yenilerinin eklenmesi amaçlanan projeyle, yurt dışı firmalarının bu testleri Erzurum'da yapmaları durumunda kentteki turizmin yanı sıra hizmet ihracatının gelişmesi sağlanacak.

Proje ile bölgedeki işsizliğin azaltılmasının yanı sıra katma değerli ürün üretimi, teknoloji geliştirerek gerekli altyapının kurulması, yeni yatırımlar oluşturulması ve ihracatın gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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