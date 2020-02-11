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Erzurum’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

ERZURUM HABERLERİ  | 11.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Erzurum’un Çat ilçesinde yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı.

Erzurum’un Çat ilçesinde yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı. Hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Acil Çağrı Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Çat ilçesine bağlı Çimenözü Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın kalp hastası olduğu ve yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemediği bilgisinin verildiği belirtildi.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına ait S-70 Sikorsky Genel Maksat helikopteri hastanın tahliyesi için bölgeye sevk edildi. Hasta Karataş, Deliktaş mezrasından helikopterle alınarak Erzurum’a getirildi. Burada 112 Acil servis ekiplerine teslim edilen Karataş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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