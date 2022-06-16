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Erzurum'da atın teptiği bir kişi hayatını kaybetti

16.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da atın teptiği bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kişi, atının tepmesi sonucu öldü.

Düzyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdulbari Akarsu, sahibi olduğu atın tekme atması sonucu ağır yaralandı.

Akarsu, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu anlaşılan Akarsu, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akarsu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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