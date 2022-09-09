Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı

Erzurum'da tarlada hasat yaparken ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı.

Köprüköy ilçesi Emre Mahallesi'nde tarlada hasat yapan Sadettin Güher'in biçerdövere kaptırdığı ayağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Güher, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz