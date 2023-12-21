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Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

21.12.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Gürcistan uyruklu J.K'nin (38) kullandığı BB 368 M plakalı tır, Erzurum-Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan tırın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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