Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıdvan Kılıç (87) idaresindeki 25 FS 632 plakalı otomobil, Gölbaşı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi sıkıştığı otomobilden ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilçe hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz