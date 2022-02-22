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Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

22.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıdvan Kılıç (87) idaresindeki 25 FS 632 plakalı otomobil, Gölbaşı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi sıkıştığı otomobilden ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilçe hastanesi morguna gönderildi.

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