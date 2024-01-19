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Erzurum’da başıboş köpeklerin korkutan görüntüleri

İHA İHA
19.01.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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Ülkemizde son yıllarda ciddi anlamda sorun olmaya başlayan başıboş köpekler Erzurum’da sürü halinde görüntülendi.

Erzurum’da başıboş köpeklerin korkutan görüntüleri

Gece saatlerinde Erzurum’da ortaya çıkan onlarca köpek vatandaşları tedirgin etti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yaklaşık 20-25 köpeğin cadde üzerinde sürü halinde gezdiği ve zaman zaman birbiriyle dalaştıkları görüldü.

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