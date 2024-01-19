Erzurum’da başıboş köpeklerin korkutan görüntüleri

Gece saatlerinde Erzurum’da ortaya çıkan onlarca köpek vatandaşları tedirgin etti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yaklaşık 20-25 köpeğin cadde üzerinde sürü halinde gezdiği ve zaman zaman birbiriyle dalaştıkları görüldü.
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