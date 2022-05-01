Erzurum'da belediye çalışanlarına 1 Mayıs'ta "aynalı" kutlama

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın "En başarılı ve çalışkan işçinin bilgileri bu sandıkta" dediği, içine önceden ayna yerleştirilmiş sandığa bakınca kendilerini gören belediye çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sürpriziyle sevindi.

Aziziye Belediyesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ilıca’daki fen işleri şantiyesinde program düzenlendi.

İşçilerle bir araya gelen Orhan, sohbet anında, kurumdaki yöneticilerle yaptığı istişareler, sicil dosyalarının takibi ve birim amirlerinin kanaatleri doğrultusunda belediyenin en başarılı, disiplinli ve çalışkan işçisini seçtiklerini belirtti.

Orhan, bu kişinin bilgilerinin programa gelirken yanında getirdiği sandık içinde olduğunu belirterek işçiler arasında merak uyandırdı.

İşçinin kim olduğunu açıklamak için çalışanları sandık başına toplayan Orhan, sırayla bütün çalışanların sandığa bakarak o kişinin kim olduğunu kendi gözleriyle görmelerini istedi.

Kapağı sırayla açan işçiler, Başkan Orhan’ın sürprizi karşısında sandık içinde yerleştirilen aynada kendilerini gördü.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen işçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

- "Bizim işçilerimizin hepsi çalışkan"

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, her bir çalışanın kendileri için paha biçilemez değer olduğunu belirtti.

İşçilerin hepsinin çok başarılı olduğunu anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızdan herhangi birisini en başarılı işçi sıfatıyla seçmek mümkün değil. Çünkü işçilerimizi birbirleriyle mukayese etmek dahi onlara büyük haksızlık olur. Çalışkanlıklarıyla, özverileriyle, iş ahlakı ve başarılarıyla onlar bizim en kıymetlilerimiz. Bu yüzden biz de bunu işçilerimize aynalı sandık sürprizimizle anlatmaya çalıştık. Sürpriz sandığımızda en başarılı ve en çalışkan işçimizin görüntüsü var dedik, aynalı sandığa bakan her işçimiz aynada kendi yüzünü gördü. Zaten ifade etmek istediğimiz tam da buydu. Çünkü bizim işçilerimizin hepsi çalışkan ve hepsi çok başarılı."

