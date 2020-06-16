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Erzurum’da bir ilk olan“DAP Bal Ormanı”nın açılışı Şenkaya’da yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

DAP İdaresi’nin desteğiyle yapılan 2020 yılının ilk Bal Ormanı Erzurum’un Şenkaya ilçesinde açıldı.Korona virüs pandemisi dolayısıyla kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı açılışa, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile personeller katıldı.İklim ve coğrafya şartlarına bağlı olarak Türkiye’nin birçok ilinde kurulan bal ormanları ekonomik anlamda ülkemize önemli katma değer sağlıyor.Şenkaya Belediyesi’nin 2019 yılında DAP İdaresi tarafından 200 bin lira ödenekle desteklenen proje, 20 bin metrekarelik alana kurulu bulunuyor.

DAP İdaresi’nin desteğiyle yapılan 2020 yılının ilk Bal Ormanı Erzurum’un Şenkaya ilçesinde açıldı.
Korona virüs pandemisi dolayısıyla kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı açılışa, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile personeller katıldı.
İklim ve coğrafya şartlarına bağlı olarak Türkiye’nin birçok ilinde kurulan bal ormanları ekonomik anlamda ülkemize önemli katma değer sağlıyor.
Şenkaya Belediyesi’nin 2019 yılında DAP İdaresi tarafından 200 bin lira ödenekle desteklenen proje, 20 bin metrekarelik alana kurulu bulunuyor. Etrafı çitle çevrili alana, 3 bin adet fidan dikilerek arıcılık için elverişli olan yonca ve bal özü yüksek otsu bitki tohumları ekildi. Proje alanına 120 adet arı kovanı konuldu. Proje alanında ayrıca peyzaj çalışması da yapıldı.
Arı ve arı ürünlerinin, ekosistemimizin devamlılığı için çok önemli olduğunu ifade eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde ve bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesinde, arıların önemli işlevleri olduğunu söyledi.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bal üretimini arttırmak ve arıcılığa destek olmak amacıyla Bölge illerinde arıcılığın gelişmesi ve arıcıların daha fazla gelir elde etmesi için arıcılıkla ilgili projelere destek sağladıklarını ifade eden Başkan Demir, ilk defa örnek bir proje olarak Şenkaya Belediyesi’nin Bal Ormanı projesini fonladıklarını sözlerine ekledi. Söz konusu örnek projenin başarılı olması durumunda bölge illerinde bal ormanı projelerini destekleyeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Demir, “Doğal bal üretimi için yegane çözüm bal ormanlarıdır” dedi.

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