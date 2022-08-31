Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü

Erzurum'da, araç içerisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki araca ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan araştırmada, Palandöken Dağı Yılanlısırt bölgesinde kapısı açık 19 TH 931 plakalı araç içerisinde 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu'nun silahla öldürüldüğü tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.S, F.D, M.E.D, Ş.M, S.M. ve A.S. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonucu Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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