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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Tekeli Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu mahallenin 14 gün karantinaya altına alınmasına, bu süre zarfında mahalleye giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden kişilerin de İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.

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