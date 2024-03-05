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Erzurum'da çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddia edilen tırın sürücüsü tahliye edildi

AA AA
05.03.2024 13:30
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaya Nurullah Soysal'a çarpıp ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çıbık ile maktulün eşi B.S, oğlu Ö.F.S. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Esma Kahveci, geçen celse mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda Trabzon Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan rapora işaret ederek, "Son alınan raporda müteveffanın tamamen kusursuz olduğu, sanığın kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Sanık asli kusurludur. Kazanın meydana geliş şekli dikkate alındığında bilinçli taksirli hareket etmiştir. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık Çıbık, savunmasında, kazanın bilinçli olmadığını öne sürerek, "Herhangi bilinçli eylemim bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Çıbık’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Çıbık, mütalaaya karşı savunmasında ise suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını istedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Çıbık’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı getirip tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından maktulün oğlu Ö.F.S, sanık Çıbık’a, "Katil olduğunu unutmamasını istiyorum." ifadesini kullandı.

İddianamede, E-80 kara yolunun Aziziye ilçesi mevkisinde 7 Aralık 2023'te tırla çarptığı yaya Nurullah Soysal'ın ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep edildi.

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