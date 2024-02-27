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Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

AA AA
27.02.2024 13:54
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Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü eşi tarafından 19 Şubat'ta silahla vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden eşi Şafak S. (39) tarafından Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta silahla ağır yaralanan 4 çocuk annesi Elif S. (32), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif S.'nin cenazesi Palandöken Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Şafak S. aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Erzurum silah firari

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