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Erzurum’da çığ altında kalan operatör hayatını kaybetti

İHA İHA
12.02.2024 14:01 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da karla mücadele çalışması sırasında çığ altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bucuğa’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yıldızkent Hacı Selim Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Şubatın ilk haftasında Erzurum’un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılmıştı. Buğuca, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA HERKESİ UYARMIŞTI

Öte yandan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa’nın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kar ve tipi nedeniyle yollara çıkmamaları konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.

Bucuğa yaptığı paylaşımda, "Herkese selamünaleyküm. Çevremde çok şoför var. Çok yola giden insan var. Buradan bir iş makinesi operatörü olarak, bir arkadaş, bir dost, bir akraba olarak herkese bir tavsiyede bulunuyorum. Şu görmediğiniz yollarda yola çıkmayın. Tipi olan yollara girmeyin. Görüntüyü alamadığınız yere girmeyin. Bizim gözümüzde de kızıl ötesi ışın yok. Ondan sonra kalıyorlar, arıyorlar mahsur kaldık, donduk, öldük. Eee nasıl edelim? Biz canımızı düzde bulmadık ki. Şuraya bak ya. Ben gelmişim ama burada ben de mahsur kaldım. Şimdi beni kim gelip buradan kurtaracak? Göz gözü görmüyor, adam çıkmış arabayla servis yapıyor ya. Kendi canını düşünmüyor musun, başkalarının canını düşün arkadaş ya" diye uyarıda bulunmuştu.

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