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Erzurum'da çıraklık eğitimi biten 8 öğrenci staj için Portekiz'e gönderildi

22.05.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çıraklık eğitimi biten 8 öğrenci staj için Portekiz'e gönderildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıraklık eğitimlerini tamamlayan 8 öğrenci staj için Portekiz'in Braga şehrine gönderildi.

Erzurum Oltu Mesleki Eğitim Merkezi'nin hazırladığı Türkiye Ulusal Ajansı'nca kabul edilerek finanse edilen "Mesleki Eğitimde Yenilikçi ve Destekleyici Staj Uygulamaları" adlı proje kapsamında 6'sı motorlu araçlar, 2'si metal teknolojisi olmak üzere 8 çıraklık öğrencisi, alanlarında staj yapmak için Portekiz'in Braga şehrine gitti.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin, AA muhabirine, öğrencilerin farklı tecrübeler kazanmaları açısından fırsat olarak görülen Erasmus+ projeleriyle çeşitli AB ülkelerine bugüne kadar 28 öğrenci gönderdiklerini söyledi.

Portekiz grubu çırak ve kalfa öğrencilerinin alanlarında 14 günlük teknik açıdan staj faaliyetinde bulunup 4 Haziran'da yurda geri döneceklerini belirten Yeğin, "Yine Erasmus+ kapsamında körfez ülkelerine de böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize gri hizmet pasaportu çıkarmada bize destek olan Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş'e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE çalışanlarımıza ve okulumuz proje ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Okan Demirel de öğrencilerin oradaki teknolojiyi öğrenerek bunu ülkelerindeki teknolojiye adapte etmeleri açısından programın büyük bir fırsat olduğunu aktardı.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi çırak öğrencilerinden Muhammet Fatih Taşçı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek bu fırsatı sunan yetkililere teşekkür etti.

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