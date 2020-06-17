Erzurum'da çocuklara özel "çizgi film karikatürlü maske" üretildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Erzurum'da, çocuklar için özel maske üretildi.

Palandöken Belediyesinin ürettiği ve üzerinde çizgi film karikatürlerinin bulunduğu maskeler, ilçedeki parklarda çocuklara dağıltıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği maskelerin dağıtımını yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, maske takmanın zorunlu olduğu kentte parkları dolduran çocuklar için maske ürettiklerini söyledi.

Belediye olarak tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade eden Sunar, şöyle konuştu:

"Salgın süresince tek kullanımlık ve yıkanabilir maske ürettik. Çocuklarımızın dışarı çıkma yasağının kalkmasıyla parklarımızda yoğunluk oluştu. Biz de çocuklarımız için özel maske ürettik. Çocuklarımızın beden ve yüzlerine uygun ürettiğimiz bu maskeleri özendirmek maksadıyla çizgi film figürlerini işledik. Çocukların ilgisi oldukça fazla, bu da bizi memnun ediyor. Yetişkin ve çocuklarımız için maske üretmeye devam ediyoruz ve bugüne kadar 120 bin maske ürettik."

Sunar, maske ihtiyacı olanların, belediyenin Paltim Birimi'ne başvurarak maske temin edebileceğini sözlerine ekledi.

