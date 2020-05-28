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Erzurum’da Cuma namazı için 781 nokta belirlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 28.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum’da, yüksek irtifa kamp merkezinin de içinde bulunduğu 781 noktada yarın cemaatle cuma namazı kılınabilecek.İçişleri Bakanlığı’nın, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Erzurum’da cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum’da, yüksek irtifa kamp merkezinin de içinde bulunduğu 781 noktada yarın cemaatle cuma namazı kılınabilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Erzurum’da cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi. 781 noktada kılınacak namaz, cami avlularında ve belirlenen açık alanlarda eda edilecek.
Namazın kılınacağı alanlardan biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemede bulunan Vali Okay Memiş, il genelinde hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Yaklaşık 2,5 aydır cemaatle namaz kılınamadığını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Pandemi dolayısıyla toplu namaz kılınmasının bilimsel alanda sakıncaları olacağı gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.” dedi.
Vali Memiş, yarından itibaren cuma namazları ile öğlen ve ikindi namazlarının pandemi kurallarına uyularak cemaatle kılınabileceğini belirtti.
Camilerle ilgili kararın açıklanmasından sonra sürekli toplantılar yaptıklarını ifade eden Vali Memiş, Erzurum ve ilçelerinde cuma namazı kılınacak yerleri belirlediklerini açıkladı.
Vali Memiş, "Aziziye’de avlusu müsait olan 101 camimiz ile bir meydanda, Palandöken’de 70 caminin avlusu ve 9 meydanda cuma namazı kılınacak. Cuma namazı kılınacak yerlerden birisi de burası. Muhteşem bir yer. Pandemiye çok uygun, bulaş riskinin olmadığı alandayız. Büyükşehir belediyesi burada her türlü tedbiri almış. Yakutiye ilçesinde 92 cami ve 4 meydanda cuma kılınacak. Meydanlar, Lalapaşa Camisi, Yakutiye Kent Meydanı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Camisi’nin bahçeleri olarak belirlendi. Diğer ilçelerimizde ise 454 cami ve kaymakamlık onayıyla 50 alanda namaz kılınabilecek. Erzurum’da toplam 781 noktada yarın cuma namazı eda edilecek.”
Vali Memiş, daha sonra kentin farklı bölgelerinde cuma namazı için belirlenen noktaları da gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

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