Erzurum’da cuma namazında meydanlar doldu taştı

Camilerin cemaatle ibadete açılmasına rağmen Erzurum’da meydanlar ve parklar cuma namazında doldu taştı.

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami ve Lala Paşa Camii avlularında kılınan cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldılar. Tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye kent meydanında toplanan yüzlerce vatandaş cuma namazını kıldı. Güneşli havanın etkili olduğu Erzurum’da bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde namazını kılarken, Yakutiye meydanında cuma namazına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Namaz öncesi cemaat Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine dua edip, virüsten kurtulmak için niyazda bulundular.



