Erzurum'da dağ eteğinden kopan kaya parçaları iki iş yerine zarar verdi

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında, Uzundere ilçesinde heyelan olduğu, onlarca iş yeri ve evin göçük altında kaldığı yönünde iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Şubat'ta saat 05.30 sıralarında, Uzundere ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nin arka kısmında, dağ eteğinden kopan kaya parçalarının sanayi sitesinde bulunan iki iş yerinin duvarına çarpması sonucu küçük çaplı maddi hasar oluşmuş, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Erzurum AFAD Müdürlüğüne bağlı ekibimiz bölgeye intikal etmiş olup, Valiliğimiz tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."

