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Erzurum'da dağ keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza kesildi

28.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dağ keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza kesildi

Erzurum'da, kaçak dağ keçisi avlayan bir kişiye 60 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanma ihbarı üzeri Yukarısivri Mahallesi bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan kontrolde, yivli ve ruhsatsız tüfek ile bagaj kısmında izinsiz avlandığı tespit edilen bir dağ keçisi bulundu.

Olayla ilgili Tortum Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verilerek araçta bulunan 3 kişiye 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca tüfek sahibi H.B'ye avlanması yasak olan ve koruma kapsamında bulunan dağ keçisini avlaması sebebiyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 60 bin lira ceza kesildi.

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