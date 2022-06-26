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Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

26.06.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otopsi sonucu kalp krizi geçirdiği belirlenen doktorun cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

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