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Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.04.2020 19:26 | Son Güncelleme

Erzurum’da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Erzurum’da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Denetimler drone ile havdan da destekleniyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında kentte denetimler hız kazandı. Erzurum’un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.
Öte yandan denetimler drone ile havadan da destekleniyor. Polis ekipleri ayrıca gün içerisinde 20 yaş altı ve 65 yaş üzerinde ki vatandaşları da evlerine gitme konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Kurallara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

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