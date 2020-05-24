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Erzurum’da denetimler havadan görüntülendi

ERZURUM HABERLERİ  | 24.05.2020 22:03 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam etti. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı’nın ilk gününde denetimler havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de şehir merkezi ve ilçelerde güvenlik güçleri tarafından özel izni olmayıp da dışarı çıkan kişilere cezai işlem uygulandı. İl merkezinde yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayan 7 kişiye 13 bin 776 bin lira, ilçelerde yapılan denetimlerde ise kısıtlamaya uymayan 9 kişiye 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde 42 kişiye toplamda 63 bin 493 lira idari para cezası uygulanırken il merkezi ve ilçelerde herhangi bir adli işlem yapılmadığı belirtildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısıtlamanın ikinci gününde boş kalan cadde ve sokaklar ile yapılan denetimler havadan görüntülendi.

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