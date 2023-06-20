Erzurum'da dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

Emrah İşler'in kullandığı 33 EEP 16 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Aktaş Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü, araçtaki Canan İşler ile anne Şehriban, çocukları Hüma, Eflin, Yusuf, Sıla, Faruk Batuhan, Emsal İşler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Horasan itfaiye amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Bu arada araçtakilerin Ağrı'daki yakınlarının düğününe giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

