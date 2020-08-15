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Erzurum'da dinamit yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

ERZURUM HABERLERİ  | 15.08.2020 02:57 | Son Güncelleme

Kamyondaki, yol ve tünel çalışmalarında kullanılacak yaklaşık 4 ton dinamitin toplanması için çalışma başlatıldı

Erzurum'un İspir ilçesinde, yaklaşık 4 ton dinamit taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Pazaryolu ilçesi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 05 AL 600 plakalı dinamit yüklü kamyon, Erzurum-Rize kara yolunda Özbağ Mahallesi'ndeki Yukarı Özbağ Tünelleri mevkisinde yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kamyondaki Turgut Çetin (28) ile amcası Kenan Çetin (28) hayatını kaybetti. Kamyonda taşınan dinamit paketleri çevreye dağıldı.

Kaza alanına çok sayıda polis, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alıp çevreye dağılan dinamitleri toplama ve aracı kaldırma çalışmalarına başladı.

Eskişehir'den gelen kamyonda yaklaşık 4 ton dinamit, dinamitler için kullanılan 10 ton 300 kilogram jel ile kilometrelerce uzunluğunda kablo bulunduğu öğrenildi.

Kamyonun dinamit ve diğer malzemeleri bölgedeki yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir'den alıp Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki depoya aktarmak üzere yola çıktığı ve söz konusu depoya yaklaşık 35 kilometre kala kaza yaptığı belirtildi.

Olay nedeniyle Erzurum-Rize kara yolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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