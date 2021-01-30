YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Kursu düzenlendi

Erzurum’da Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Kursu düzenlendi

30.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ( ESMEK ) de kurs çalışmaları pandemi kurallarına uyularak tekrar başladı.Erzurum Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde 13 Ocak’ta başlayan Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat kursu sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ( ESMEK ) de kurs çalışmaları pandemi kurallarına uyularak tekrar başladı.
Erzurum Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde 13 Ocak’ta başlayan Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat kursu sona erdi. Doğalgaz ve sıhhi tesisat kursuna 39 kursiyer başvuruda bulundu. Çeşitli meslek gruplarından katılım sağlayan kursiyerler 17 gün süren kursun sonunda sınav olarak doğalgaz ve sıhhi tesisat kursu belgesi almaya hak kazandı.
Kurs hocası Muhammed Ali Günay doğalgaz ve sıhhi tesisat kursuna katılan kursiyerlerin alacakları belgelerle nasıl bir imkanı bulacakları konusunda şu bilgileri verdi:
“Tesisat kurs hocalığı yapıyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ( ESMEK ) de 10 yıla yakındır kurs hocalığı yapıyorum. Bizlere her imkanı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Bu güne kadar 5 bine yakın kişiyi kurslardan mezun etmişimdir. Kurstan başarı ile ayrılan kursiyerlere çeşitli iş imkanları sunuldu. Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat kursunu başarı ile bitiren kursiyerlerimiz bulundukları binalarda görev yapıyorlar. Kursa katılanlar her zaman iş bulma imkanını buluyorlar. Kursumuza gelen kursiyerlerimize her tür tesisatı ve yapılan işleri en ince ayrıntısına kadar öğretiyoruz. Bilindiği gibi piyasada çok sayıda sıhhi tesisat eleman eksikliği var. Buralardan mezun olan arkadaşlar iş imkanına kavuşuyorlar. Bizlerin hiçbir eksikliği yok. Yeter ki kurslara gelerek bir meslek sahibi olmaya çalışsınlar.”
Kursa katılan kursiyerler yazılı sınav olduktan sonra teorik olarak malzemelerin tamir ve bakımını da yapıyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:33
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Safak Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

BBP’de Yılmaz dönemi

BBP’de Yılmaz dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar’dan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ziyaret

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar’dan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ziyaret

Erzurum 2020’de 359 marka çıkardı

Erzurum 2020’de 359 marka çıkardı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti

Laboratuvarların ortak kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı

Laboratuvarların ortak kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.