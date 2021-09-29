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Erzurum'da düzenlenen "5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası" başladı

29.09.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da düzenlenen "5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası" başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası" başladı.

Etno Alanı Cirit Sahası'nda bu yıl beşincisi organize edilen turnuvaya kent genelinde 15 takım katılıyor.

At sırtında puan almak için heyecan ve adrenalin dolu anların kaydedildiği eleme yarışları, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

3 Ekim Pazar günü final turnuvası yapılacak organizasyon, mehteran takımı, halk oyunları ve atlı okçuluk gösterileriyle sona erecek.

Final sonrası başarı gösteren kulüplere çeşitli ödüller verilecek.

Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir organizasyon ve resmi müsabakaların yapılamadığını söyledi.

Organizasyonun ilk gün yarışlarına 8 takım katıldığını belirten Çoban, "Müsabakalara toplam 15 cirit takım katılacak. Pazar günü de final maçımız var. Daha sonra atlı okçuluk turnuvası, güreş ve yöresel yemeklerin tanıtımı yapılacak. 4 müsabaka sonrası elenen takımlar evlerine gidecek ve diğerleri finale katılmaya hak kazanacak. Pandeminin sona ermesiyle inşallah böyle turnuvalara ve etkinliklere devam edeceğiz. Organizasyonumuz hafta boyunca devam edecek. Pazar günü düzenlenecek final maçına tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.

Çoban, "Erzurum olarak ciritte Türkiye şampiyonluğunu 2019 yılında kaybettik. Bu sürede büyükşehir belediye başkanımız Mehmet Sekmen bize çok destek verdi. Atlı cirit çok masraflı bir oyun. Bunun içi devlet yetkililerinden bu sporun elinden tutmasını istiyoruz. Erzurum olarak 30 atlı cirit kulübünden 15 kulübe düştük. Belediye olmasa bu gelenek bir kaç sene sonra yok olur." dedi.

Sinan Çoban, eleme yarışlarına katılan takımlara da başarı diledi.

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