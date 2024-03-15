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Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA AA
15.03.2024 14:36
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Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen, 18 ilden 184 sporcunun katıldığı organizasyon iki gün sürdü.

Müsabakalarda 3 bin 379 puan toplayan Hakkari, Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda, 3 bin 190 puanla Bolu 2'nci, 2 bin 361 puanla da Muş 3'üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım ve Sedat Bilge, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu, antrenörler ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

20 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER

1- Yusuf Emre Fırat

2- Amed Oğlağo

3- Eyüp Güler

20 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR

1- Şennur Kartal

2- Mine Kılıç

3- Seher Kaçmaz

20 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Abdullah Yılmaz

2- Civan Karaman

3- Sait Muhammed Soyak

20 YAŞ ALTI KADINLAR

1- Rabia Akyol

2- Zülfiye Soyaslan

3- İrem Dursun

18 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Amar Botan Çiçek

2- Ali İhsan Koca

3- Abdulsamed Yılmaz

18 YAŞ ALTI KADINLAR

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Şilan Yılmaz

16 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Mehmet Sefa Ertaş

2- Arda Ertaş

3- Bulut Meral

16 YAŞ ALTI KIZLAR

1- Havvanur Eskikan

2- Büşra Demirdaşlı

3- Rabia Neval Tekin

14 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Hüseyin Eren Yıldız

2- Yusuf Elveren

3- Mertcan Dönmez

14 YAŞ ALTI KIZLAR

1- Elif Özer

2- Beyza Dökmetaş

3- Jinda Kameri

13 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Necati Ata

2- Muhammed Emir Batak

3- Muhammed Han

13 YAŞ ALTI KIZLAR

1- Ayşegül Baltan

2- Azra Nur Yurt

3- Melike Özusta

12 YAŞ ALTI ERKEKLER

1- Ahmet Yasin Oğlağa

2- Süleyman Gök

3- Berat Demir

12 YAŞ ALTI KIZLAR

1- Zeynep Turgut

2- Rabia Sarsılmaz

3- Esmanur Olca

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