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Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Kültür Yolu Festivali" sona erdi

28.08.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Kültür Yolu Festivali" sona erdi

Festivalin son gününde, kent merkezindeki Etkinlik ve Miting Alanı'nda şarkıcı Fatma Turgut konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Turgut'a dinleyiciler de eşlik etti.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde sahne alan Mustafa Demirci ise ilahiler söyledi.

Aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Erzurum Kalesi önünde gastronomi etkinlikleri yapıldı.

Dijital sergi, film gösterimi, fotoğraf yarışması sergisi, tiyatro oyunları, söyleşilerin de yapıldığı son gün etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Böylece, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 2. durağı olan ve 19 Ağustos'ta başlayan Erzurum'daki etkinlikler tamamlandı.

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Erzurum konser

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